Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanan kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağının, henüz bilinmeyen bir nedenle Bafa Gölü'nde sert iniş yaptığını ve kırıma uğradığını belirtti. Su üzerinde asılı kalan uçakta görev yapan pilot ve iki personel, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın Didim’de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.