Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin vahşi saldırısına uğradı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, bölgeyi yasa boğarken, yerel yönetimlerin bu tür sorumlulukları yerine getirmediği yönündeki eleştiriler de arttı.

Bakan Yumaklı: "Sorumlular adalet önünde hesap verecek"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eslem Teker'in ölümüne yol açan başıboş köpekler konusuna ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Bu tür olayların yaşanmasına sebebiyet verenler, adalet karşısında hesap verecekler. Bakanlık olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Başıboş köpeklerin toplanmasını içeren kanun tasarısına karşı çıkan DEM Partisi, yasalaşan düzenlemeye uymayacaklarını duyurmuştu. Yüksekova Belediyesi ise, sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirildi.

"Yeni kanunla ilgili takip başlatıldı"

Bakan Yumaklı, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Hakkari Yüksekova’da henüz 12 yaşındaki kız çocuğumuz Eslem Teker’in SAHİPSİZ SOKAK KÖPEKLERİ tarafından uğradığı saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz.

Bu sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı.

Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu.

Ancak Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini karalılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır.

Eslem kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."