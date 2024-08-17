Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşan yangın sezonu öncesi orman yangınlarına karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla önemli bir açıklama yaptı.

Yumaklı, özellikle yangın riskinin arttığı dönemlerde tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekerek, "Orman yangınlarıyla mücadelede hepimizin sorumluluğu var. Önümüzdeki pazar gününe kadar yangın riskinin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bu süreçte herkesin son derece dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor" dedi.

Yumaklı, orman yangınlarının büyük bir çevresel ve ekonomik tahribata yol açtığını belirterek, yangınlara sebep olabilecek en ufak bir ihmalin bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı.