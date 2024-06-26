Bakan Tekin, "Bu iş kanunuyla çözülecek bir konu. Sorunları çözmek için gerekli adımları atıyoruz. İyi niyetle problemleri çözmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde eğitim sektöründe faaliyet gösteren sendikalarla yapılan toplantının gece yarısına kadar sürdüğünü hatırlatan Bakan Tekin, toplantının oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

"Toplantı gece yarısına kadar sürdü"

Bakan Tekin, "Toplantı çok verimli geçti. Çıkışta da özel sektör öğretmenleriyle görüştük. Bu kısa bir görüşme olarak lanse edilmesin. Bakanlıktaki tüm birim amirlerimiz oradaydı. Tablo böyleyken kısa ayaküstü bir görüşme olarak lanse edilmesin lütfen" ifadelerini kullandı.

"Görüşmelerimiz sürekli devam ediyor"

Özel sektör öğretmenleriyle sürekli olarak görüşme yaptıklarını belirten Bakan Tekin, "Kamuoyunda görüşmüyorlar gibi lanse edilmesinden rahatsızım. Daha ne kadar görüşeceğiz? Görüşüyoruz, problemlerin çözümü için adım attığımızı ve çaba sarf ettiğimizi kendileriyle paylaşıyoruz. Pazartesi gecesi toplantımız biter bitmez tekrar söylüyorum, 'Gece 00.00'da bitti toplantımız. Onlar bekliyorlardı görüştük.' Sanki onları bekletiyormuşuz gibi bir algı da veriyorlar, bu da yanlış. Bizim zaten devam eden bir toplantımız vardı. Kendileri randevusuz geldi, biz toplantımız bittikten sonra kendileriyle görüştük." dedi.

Taban maaş ve öğretmenlik meslek kanunu

Taban maaş konusunun Öğretmenlik Meslek Kanunu'na eklenip eklenmeyeceği sorusu üzerine Bakan Tekin, "Bu iş kanunuyla çözülecek bir konu. Sorunları çözmek için gerekli adımları atıyoruz. İyi niyetle problemleri çözmek için çaba sarf ediyoruz" yanıtını verdi.