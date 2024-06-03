Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın hazırlanma sürecinde 67 bin görüş ve öneri aldıklarını, bu görüşlerin yüzde 16'sından doğrudan faydalandıklarını açıkladı. Eleştirileri reddettiğini belirten Tekin, sürecin çok katılımcı ve demokratik bir mantıkla yürütüldüğünü vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yeni müfredat değişikliği ve eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Tekin, yeni müfredatın hazırlanma sürecinde 67 bin görüş ve öneri aldıklarını, bu görüşlerin yüzde 16'sından doğrudan faydalandıklarını belirterek, eleştirileri reddetti.

Yeni müfredatın hazırlık süreci

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV'de katıldığı canlı yayında, yeni müfredatın hazırlanma sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, müfredat değişikliği sürecinde her kesime katkı sunma çağrısında bulunduklarını belirtti. Nisan ayının sonunda metni kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Tekin, süreçte az sayıda geri dönüş aldıklarını ancak 67 bin civarında görüş ve öneri topladıklarını söyledi.

Görüş ve önerilerin değerlendirilmesi

Toplanan 67 bin görüş ve önerinin sisteme yüklendiğini ve ilgililere iletildiğini belirten Tekin, bunların yüzde 16'sı olan 10 bin 756'sından doğrudan faydalandıklarını açıkladı. Eleştirilere değinen Tekin, "En başından itibaren çok katılımcı ve demokratik bir mantıkla süreci yürütmeye çalıştık. Bu konudaki eleştirilerin tamamını reddediyorum," dedi.

Müfredatın içeriği ve eleştiriler

Yeni müfredatın içeriğine ilişkin eleştirileri yanıtlayan Tekin, demokrasi, laiklik ve Cumhuriyet üzerine yapılan eleştirileri kabul etmediğini vurguladı. Müfredatta "Türkiye Yüzyılı" ifadesinin yer almasının AK Parti propagandası olarak eleştirilmesine karşı çıkan Tekin,"Cumhurbaşkanımız seçildi ve ben Cumhurbaşkanımızın atadığı bir Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşa taahhüt ettiği ve vatandaştan da oy almasını sağlayacak olan bir ideali hayata geçirmek için çaba sarf edeceğim." ifadelerini kullandı.

Osmanlı dönemi ve tarih eğitimi

Tekin, Osmanlı dönemiyle ilgili müfredattaki değişikliklere yönelik eleştiriler hakkında da konuştu. "Osmanlı kötü, Cumhuriyet iyi" veya "Cumhuriyete karşıyız, Osmanlı'yı seviyoruz" şeklindeki ikilemlere karşı olduğunu belirten Tekin, Eski Türk devletlerinden, Türkistan devletlerinden, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir devamlılık olduğunu, bu devamlılığın çocuklar tarafından içselleştirilmesini istediğini sözlerine ekledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Eğitim Reformları

Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin soruları da yanıtladı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından yeni düzenlemeler yapmayı ve öğretmenlerin beklentilerine uygun bir meslek kanunu hazırlamayı amaçladıklarını belirtti. Öğretmenlerin sosyal medyada paylaşım yaparken velilerinden izni almadan öğrenci fotoğrafları paylaşmalarıyla ilgili açılan davalara da değinen Tekin, bu tür yargılama süreçlerini bir disiplin mekanizmasına dönüştürdüklerini ifade etti.

Mezuniyet baloları ve eğitimde yüklerin azaltılması

Mezuniyet balolarının yasaklandığı iddialarına yanıt veren Tekin, bu tür etkinliklerin velilere maddi külfet getirmeden, okul idaresinin kontrolünde yapılmasını istediklerini belirtti. Mezuniyet balolarını yasaklamadıklarını, Velilerin şikayetleri üzerine, maddi külfet olmadan yapılmasını istediklerini aktardı.