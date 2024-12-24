Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendisiyle görüşmek isteyen mülakat mağduru öğretmenler tarafından protesto edildi. Bakan Tekin'in korumaları öğretmenleri salondan çıkardı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Halk Oyunları Ekipleri ve Türk Halk Müziği Toplulukları Sosyal Uyum Gösterisi Programı'na katıldı.

Salonda bulunan mülakat mağduru bir grup öğretmen Bakan Yusuf Tekin'e tepkilerini dile getirdi. Tekin'le görüşmek istediklerini söyleyen bir öğretmen, “Maalesef mülakatlarla, komisyonlar arası farklılığın kurbanı olduk. 1300 mağdur var. Bizler, sizlerle konuşmak istiyoruz lütfen” dedi.

Bakan Tekin'in korumaları ise öğretmenleri salondan çıkardı.

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni savundu

Tekin, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında, insan, insana, temel hak ve hürriyetlere saygı, barış ve insan haklarını korumak üzerine felsefe olduğunu savundu. Bakan Tekin, şöyle konuştu:

“Yaklaşık 13 yıldır, Türkiye'de başta Suriyeli değil ama Suriyelilerin çoğunlukta olduğu, Türk vatandaşlarına Allah ensarlık yapma imkânı verdi. Biz kardeşlerimize bu anlamda ensarlık yaptık. Yaklaşık 4 milyonun üzerinde misafirimiz oldu. Gücümüz yettiğince literatürümüzdeki ensar hukukuna riayet eden bir biçimde ev sahipliği yapmaya çaba sarf ettik. Bu yolculuğumuzda 2015 yılından itibaren Avrupa Birliği de bugün bizi bir araya toplayan PIKTES projesiyle destek oldu. Bu anlamda dünya barışını korumak isteyen, dünya barışının korunmasına katkı vermek isteyen, dünyada insan haklarının kurulmasına katkı vermek isteyen herkese teşekkür ediyoruz.”