Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar'a verilen dört yıl altı aylık hapis cezasına itiraz edeceklerini belirterek, "Narin davasında gerekçeli kararı bekliyoruz" dedi.

Diyarbakır’da boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan yaşındaki sekiz yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında "iştirak hâlinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Narin Güran’ın cansız bedenini taşıyan tutuklu/itirafçı sanıklardan Nevzat Bahtiyar’a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan dört yıl altı ay hapis cezası verildi.

Narin Güran davasına ilişkin açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen cezaya ilişkin, "Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen bir karar var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra da bu cezaya itiraz edeceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Üç şahıs ile ilgili verilen karar hakikaten yüreklere su serpti" ifadesini kullanan Bakan Göktaş, "Biz bakanlık olarak hem ilk davaya hem de ikinci davaya avukatlarımız müdahil oldu, tüm aşamada avukatlarımız orada etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi" dedi.