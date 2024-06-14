Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti’nin sokak yaşayan köpeklerle ilgili hazırladığı tartışmalı yasa taslağına ilişkin konuştu. Bakan Tunç, hem insanların hem de hayvanların korunması gerektiğini vurgulayarak “Partilerin orta yolu bulacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partisinin sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili hazırladığı yasa taslağının AK Parti TBMM Grubu'nda değerlendirildiğini anlattı. Çözüm için parlamentoyu işaret eden Tunç şunları söyledi:

“Hem hayvanlarımızın özellikle büyük hayvanların birbirlerine zarar vermemesi hem de insanların sokakta korunması lazım. Bu konuda taslak çalışması henüz netleşmeden 'Şu olacak, bu olacak' dememiz de mümkün olmaz ama burada özellikle insan sağlığını korumaya yönelik de birtakım tedbirlerin alınması lazım. Belediyelere özellikle bu konuda görevler ve yetkiler verilmesi lazım. Barınakların artırılması ve özellikle yapımıyla ilgili birtakım maddi destekler oluşturulması gerekiyor. Bu konudaki çalışmaları elbette ki milletvekillerimiz gerçekleştirecekler ve en doğru kararı vereceklerdir.”

“İnsan sağlığı da hayvan sağlığı da önemli”

Tunç, hayvanlara zarar verenlere yönelik cezaların artırılmasına dair düzenlemelerin de hayata geçirildiğini hatırlatarak “Kedi ve köpeklere eziyet eden sanıkların yargılandığını, hapis cezası aldıklarını savundu. Sokakta yaşayan köpeklerle ilgili bazı noktalarda yaşanan sorunlara değinen Tunç hem insan hem de hayvan sağlığı korunmalıdır” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise sokak hayvanları yasa taslağının tamamlandığını duyurdu. Yenişehirlioğlu, “Hazırlamış olduğum dosyanın bir örneğini Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler'e bir örneğini de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanımız Sayın Vahit Kirişci'ye bugün takdim ettim” açıklamasında bulundu.