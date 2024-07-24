Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in Türkiye'ye yönelik F-35 tehdidine ilginç bir yanıt verdi. Güler, Türkiye'ye yılda gelen 60 milyon turistin olduğunu belirterek, Georgiadis'i bir turistik gezi için Türkiye'ye davet etti. Bu açıklama, iki ülke arasındaki gerilimi yumuşatmayı hedefleyen bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Yunan Bakan'ın açıklamaları

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" demişti. Bu sözler, bölgedeki gerilimi artıran bir etki yaratmıştı. Georgiadis'in bu açıklaması, Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerini tetikleyen bir durum olarak değerlendirildi.

Güler'den yumuşak yanıt

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Georgiadis'in açıklamalarına sert bir tepki göstermek yerine daha hafif bir üslupla yanıt verdi. Güler, Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geldiğini hatırlatarak, Yunan Bakan'ı "turistik gezi" için davet etti. "Gelirse bekleriz" diyerek, iki ülke arasında yaşanan gerginliği azaltmayı amaçladı.

Pençe-Kilit operasyonu hakkında bilgi

Bakan Güler, gazetecilerin Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin sorularına da yanıt verdi. Operasyonun durumunu "Kilit kapandı mı?" şeklinde soran gazetecilere, "Kapanınca haberiniz olacak" şeklinde bir yanıt verdi. Bu açıklama, operasyonun detaylarına ilişkin bilgi vermektense, gelecekteki gelişmeleri işaret ediyor.