Bakan Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, AFAD Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantı çıkışı açıklama yapan Işıkhan, depremin vurduğu şehirleri yeniden ihya ve inşa etmek için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, "Hatay ile depremin etkilediği şehirlerimizi 5 aydır yeniden inşa ve ihya etmeye gayret ediyoruz. Özellikle iş verenlerimiz, valilerimiz, bürokratlarımız, bu süreci başarıyla yerine getirmeye gayret ediyor. Gece ve gündüz çalışıyorlar" dedi.



Işıkhan, Toplum Yararına Programlar'ı da (TYP) hatırlatarak, "Hatay'a gelmişken TYP ile ilgili bir müjdeyi sizinle paylaşmak isterim. 2009 yılından itibaren birçok vatandaşımızın faydalandığı TYP; 29 Mayıs 2002'de yaptığımız düzenleme ile afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulanmaktadır. Sel ve deprem gibi afetlerin olumsuz etkilerinin giderilmesi için bu programları etkin şekilde kullanmaktayız. Ortaya çıkan felaketin ardından çok hızlı bir şekilde TYP tahsis ettik. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketlerinin yaralarını sarmak için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya 29 bin 280 kişilik TYP kontenjanını tahsis ettik. Şimdi de bu 4 ilimizde görülen ihtiyaç üzerine ilave kontenjan tahsisini yapmış bulunuyoruz" diye konuştu.

TYP ek kontenjanlarının hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, daha sonra esnaf ve sanayiciler ile toplantı gerçekleştirdi.