Balıkesir’deki patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği trajik patlama sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaralıları hastanede ziyaret etti.

Bakanlar Balıkesir’de inceleme yaptı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde meydana gelen patlama, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı. Patlama sonrası olay yerine gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yetkililerden bilgi alarak kapsamlı incelemelerde bulundu. Bakanlar, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldığını ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Hastanede geçmiş olsun ziyareti

Patlamada yaralanan 5 işçi, Balıkesir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Bakanlar Güler, Yerlikaya ve Işıkhan hastaneye giderek yaralı işçilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Güler, yaptığı açıklamada, “Yaralılarımızın en iyi şekilde tedavi edilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

Patlama sonrası açıklanan bilançoya göre 12 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olayın nedenine dair teknik incelemelerin devam ettiği ve patlamaya ilişkin tüm detayların soruşturma sonunda açıklanacağı belirtildi.