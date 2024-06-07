CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 2023 yılında Orman Yangınlarına müdahale için Rusya’dan kiralanan 2 uçak için 131 milyon 111 bin TL ödendiğini belirterek, 2024 yılı için tasarruf tedbirleri diyen Bakanların özel uçaklarından ödün vermediğini, ancak ülkemizin ciğerleri ve eşsiz güzelliğini barındıran ormanlarımız için halen yeterli düzeyde uçak ve helikopter donanımızın olmadığını söyledi.

Tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu ancak uygulamada memurların servis hizmetlerinin kaldırılması ile sınırlı kalan ulaşımda, bakanlar özel uçaklarla seyahat etmeye devam ederken, Türkiye hala yangın müdahaleleri için Rusya’dan ve diğer ülkelerden yangın müdahale uçakları kiralamaya devam ediyor.

2023 Yılında 2 Bin 579 Orman Yangınında 15 Bin Hektar Orman Alanı Yok Oldu

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte bu hafta farklı kentlerde orman yangınları yaşandı. Denizli Pamukkale, Balıkesir Havran, Antalya Manavgat, Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde yaşanan yangınlar endişeleri de arttırdı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarına dikkat çekerek 2023 yılında yaşanan 2 bin 579 orman yangınında 15 bin hektar orman alanının yok olduğunu ve bazı bölgelerde müdahalelerin yetersiz kaldığını ifade etti.

3 Yılda 200 Bin Futbol Sahası Büyüklüğünde Ormanlık Alanımız Yok Oldu

Ülkemizde yaşanan orman yangınlarının küresel ısınma ve doğal nedenlere bağlanmaması gerektiğine dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 2023 yılındaki 2 bin 579 yangının bin 133’ünün ihmal, 92’sinin kasıtlı çıktığını söyledi. Sebebi belirlenemeyen yangın sayısının her yıl yüksek olduğunu vurgulayan Polat, 955 yangının sebebi belirlenememiş olmasının, yeterli çalışmaların ve hassasiyetin gösterilmediğini gösterdiğini belirtti.

2024 yılı için iktidara da çağrı yapan Polat, özellikle müdahaleler için Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde yeterli uçak ve helikopter bulundurulması gerektiğini vurguladı.