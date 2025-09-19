Yapılan açıklamaya göre üreticilere sağlanacak bu ödemeler, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin ekonomik açıdan güçlendirilmesi adına büyük önem taşıyor. Özellikle hayvancılık ve süt üretimi gibi sektörlerde verilen desteklerin, hem üreticinin emeğini karşılaması hem de ülke genelinde gıda arz güvenliğinin korunması için kritik olduğu vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplamda 4 milyar 540 milyon 555 bin 293 lira tutarındaki destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, “Üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 4 milyar 540 milyon 555 bin 293 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Destek ödemelerinin kalemleri

Paylaşılan bilgilere göre ödemeler şu şekilde dağıtılacak:

Büyükbaş hayvancılık (buzağı) desteği: 2 milyar 713 milyon 572 bin 300 lira

Süt desteği: 1 milyar 388 milyon 478 bin 562 lira

Bireysel sulama sistemleri desteği: 193 milyon 550 bin 478 lira

Hayvan hastalıkları tazminatı desteği: 161 milyon 282 bin 960 lira

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 68 milyon 629 bin 193 lira

Büyükbaş hayvancılık (malak) desteği: 15 milyon 41 bin 800 lira

Bu kalemler incelendiğinde, en büyük payın hayvancılığa ayrıldığı görülüyor. Buzağı ve süt desteği, toplam destek paketinin yaklaşık %90’ını oluşturuyor. Bu durum, Türkiye’de et ve süt üretiminin devamlılığının hükümet tarafından stratejik öncelik olarak değerlendirildiğini ortaya koyuyor. Sulama sistemleri için ayrılan bütçe ise su kaynaklarının verimli kullanılması ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı bir üretim modeli oluşturulması adına dikkat çekiyor.

Ödeme takvimi

Bakanlık tarafından yayımlanan ödeme takvimine göre:

Kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 , vergi numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olan çiftçilere ödemeler bugün saat 18.00’den itibaren yapılacak.

Kimlik ve vergi numarasının son hanesi 0-2 olan üreticilerin ödemeleri ise 26 Eylül saat 18.00’den sonra hesaplara aktarılacak.

Bu takvim sayesinde ödemelerin düzenli ve aşamalı şekilde yapılması hedefleniyor. Özellikle hayvancılık desteği alan üreticiler, ödemelerin başlamasıyla birlikte yem, bakım ve diğer üretim giderlerini karşılayabilecek.

Tarımsal üretim için anlamı

Uzmanlara göre bu tür destekler, kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçilerin ekonomik belirsizliklere karşı dirençli hale gelmesine yardımcı olmak açısından kritik. Özellikle süt üreticilerine verilen destek, hem üretici gelirini artıracak hem de tüketiciye daha istikrarlı fiyatlarla ürün ulaşmasını sağlayacak. Sulama desteği ise su kaynaklarının bilinçli kullanımını teşvik ederek tarımda verimliliği artıracak.

Bakanlık, önümüzdeki dönemde de tarımsal desteklerin devam edeceğini, üreticilerin yükünü hafifletmek için yeni projeler üzerinde çalışıldığını vurguladı.