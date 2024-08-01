Zonguldak’ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının projesi Zonguldak Filyos yolu tünelinin çalışmaları sırasında çıkarılıp sahile dökülen hafriyat denize karıştı. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, limanın temizlenmesi ve hafriyatın denize karışmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iki yıldan bu yana devam eden Zonguldak Filyos yolu tünel çalışmalarında, kazılan dağdan çıkarılan hafriyat, Kilimli ilçesi sahil güzergâhına döküldü. Hafriyat nedeniyle kıyı şeridinde tepeler oluştu. Olumsuz hava şartlarının da etkisiyle hafriyat, zamanla denize doğru sürüklendi. Kilimli Limanı'nın kısa mendireğinin dibinde sahile benzer, taşlarla dolu 100 metre uzunluğunda bir alan oluştu. Ayrıca limanın minimum beş metre olması gereken derinliği de yer yer 2,5 metrenin altına düştü.

Karaya oturma tehlikesi

Yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla yapılan Kilimli Limanı, balıkçı barınağı olarak hizmet veriyor. Liman, kentin soğuk hava deposundaki iki limanından biri olarak endüstriyel balıkçılar tarafından sık sık kullanılırken, Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, limanda gırgır olarak tabir edilen büyük balıkçı teknelerinin sığlaşma nedeniyle karaya oturma tehlikesi yaşadığını belirtti.

“Deniz bizden 100 metre ileri gitti”

Tünel inşaatı nedeniyle toprak, taş ve kum birikintileri nedeniyle balıkçı barınağı olan limanın ağzının kapanmak üzere olduğunu söyleyen Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, "Dışarıdan gelen, balıkçı teknelerini bu limanda ağırlıyoruz. Batı Karadeniz'de iki tane balık boşaltma alanımız var. Biri Ereğli Limanı, biri Kilimli Balıkçı Barınağı. Barınak iyice sığlaştı, dolgulardan dolayı. Bildiğiniz bir çevre katliamı oluşuyor. Tünelin içinden akan su, dere pisliği tarzında. Bir altımızda da çocuklar denize girmeye çalışıyor. Burada başka hiçbir şey yoktu. Sadece tünel inşaatından gelen toprak dolgusu. Şu anda denizin üzerinde olmamız gerekiyordu. Deniz bizden 100 metre ileri gitti" diye konuştu.

Limanda sığlaşma olduğunu belirten Aksu, "5 metre olması gereken limanımız, şu an 2 metrelere düştü. Geçen sene bile gırgır diye tabir ettiğimiz tekneler oturma tehlikesi geçirdi. Birkaç tanesi de oturdu. Bu sene neler yaşayacağız; bilmiyoruz. Ufak bir fırtınada o dağ birikintisi, dalgalarla birlikte liman içine gelip, doldurmuş olacak" dedi.

“Büyük kaya bloklarla tahkimat yapılmalıydı”

Limana, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yapılan yatırımlarla, soğuk hava deposu, mezat alanı, ağ bakım odası ve lokal binası kurulduğunu ayrıca Kilimli Belediyesi ile ortak yatırımların devam ettiğini söyleyen Aksu, "Bir taraftan yatırım yapıyoruz. Kullanabilelim, iç piyasaya hâkim olalım, diye bir taraftan da tutulan balığı getiren gırgırlardan alamayacak pozisyona geliyoruz. Burası için hem mülki amirlere hem de bakanlıklara şikâyette bulunduk. Onlar da gelip, incelemelerini yaptılar. Ama herhangi bir sonuç şu anda görmedik. Yol olmasını biz de istiyoruz. Yol olmasın gibi bir derdimiz yok; ama önce deniz tarafını büyük taşlarla, tahkimatlarla, betonlarla onarıp, ondan sonra bu dökümün yapılması lazımdı. Şu anda toprak denize atılıyor. Bunun bir önlemi olmalı. Büyük kaya bloklarla böyle bir tahkimat yapılmalıydı. Şu anda liman içinde plaj diyebileceğimiz kumsallar var" diye konuştu.

“Önlem alınması gerekiyor”

Önlem alınması ve sezona limanın hazırlanması için yetkililere çağrı yapan Aksu, "Öncelikle bu döküm işine bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Limanımızın derinleştirilmesi lazım ki balıkçılık rahat olsun. Derinleştirildikten sonra da liman girişinde vatandaş denize girmeye çalışıyor; hem gemi trafiğine engel hem can güvenlikleri yok. Bunlara da müdahale edemiyoruz. Önlem alınması gerekiyor" dedi.

“Temizleme hazırlığı” açıklaması

Öte yandan Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından bölgedeki hafriyatın farklı bir depolama alanına taşınması, bölgenin temizlenmesi için hazırlık çalışmalarına başlandığı belirtildi. Tünel çalışmalarını yapan firmanın yetkileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.