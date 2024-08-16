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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5dkJviAu8m

Paylaşımda şu bilgilere yer verildi: " Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı , yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki operasyon larına ve terörist leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

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