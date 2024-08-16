Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarına ve teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Paylaşımda şu bilgilere yer verildi: " Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

Kaynak: HABER MERKEZİ