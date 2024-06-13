Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Evde Bakım Yardımı ödemelerinin öne çekildiğini ve yarın toplam 4,2 milyar lira ödeme yapacaklarını duyurdu.

Bakım desteği ile aile bütünlüğü korunacak

Bakan Göktaş, yazılı bir açıklama yaparak, bakanlık tarafından sunulan önemli aile odaklı bakım hizmetlerinden biri olan "Evde Bakım Yardımı"nın 2006 yılında engelli bireylerin aile yanında desteklenmesi amacıyla başlatıldığını hatırlattı. Engellilerin aile içinde bakımlarının önemini vurgulayan Göktaş, Evde Bakım Yardımı programı ile tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlere destek verilerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirtti.

Toplam 4,2 milyar ödeme yapılacak

Bakan Göktaş, bu yardım kapsamında hak sahibi başına aylık 7,608 lira ödeme yapıldığını ifade ederek, "Kurban Bayramı sebebiyle evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar lira ödeme gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde, bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf ve sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.