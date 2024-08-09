Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, İzmir’in Balçova ilçesindeki İnciraltı’nın SİT statüsünü güncelledi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 ve 2’inci derece doğal SİT statüsündeki bölge, nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ile kontrollü kullanım alanı olarak yeniden belirlendi.

Karara göre, İzmir ili Balçova ilçesinde yer alan 21. Grup Kuzey 1. Etabı Doğal SİT Alanı, Bakanlık Makamı'nın 05.08.2024 tarihli onayıyla "Doğal SİT-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal SİT-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenmiştir.

Bu değişiklik, 27 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik gereğince, tabiat varlıklarının ve doğal SİT alanlarının tescil kararlarının resmi olarak duyurulmasını sağlıyor. Haritaların detayları ve ek bilgiler Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle yayınlanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde:

İzmir ili, Balçova ilçesi sınırları içerisinde yer alan 21.Grup Kuzey 1. Etabı Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamı'nın 05.08.2024 tarihli ve 10136035 sayılı Olur'u ile "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenmiştir. 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan "Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete'de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur." hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.