İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak'ın Ermenistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kırmızı Bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak, Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu kahraman Türk polisimiz tarafından Türkiye'ye getirildi" ifadeleri yer aldı.

Yılmaz ve Kaymak’ın Türkiye'ye iadesi sağlandı

Ercan Yılmaz, 15 yıldır ulusal seviyede 43 yakalama emriyle, 14 yıldır da İnterpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan ve Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı bir suç örgütü elebaşıdır.

İbrahim Kaymak ise 6 yıldır ulusal seviyede 10 yakalama emriyle, 1 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesidir.

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