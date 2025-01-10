Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 69 sözleşmeli ziraat mühendisi alımı yapacak. Başvurular, 19 Ocak tarihine kadar e-Devlet ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı üzerinden alınabilecek.

İki aşamalı giriş sınavı olacak

Personel alımı için giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Yazılı sınav, 23 Şubat Pazar günü Ankara’da düzenlenecek. Bu aşamayı başarıyla geçen adaylar, sözlü sınava davet edilecek.

Sözlü sınavın tarih, yer ve saat bilgileri, TİGEM’in resmi internet sitesinden (www.tigem.gov.tr) duyurulacak.

Başvuru şartları ve süreci Resmi Gazete'de yayımlandı

TİGEM’in Resmi Gazete’de yayımlanan ilanında, başvuru yapacak adayların sağlaması gereken şartlar ve gerekli belgeler detaylı olarak belirtildi. İlgilenen adayların başvurularını süresi içinde yapmaları gerektiği vurgulanıyor.

Tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen TİGEM, alınacak ziraat mühendisleri ile üretim faaliyetlerinde uzmanlık kapasitesini artırmayı planlıyor.