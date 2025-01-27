Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan korkunç Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı 5 kişilik bir inceleme ekibi, olayın ardından bölgeye giderek yangın mahallinde detaylı incelemeler yaptı.

İncelemeler yaklaşık 1,5 saat sürdü

Bakanlık personelinden oluşan ekip, oteldeki güvenlik önlemleri alınarak yangın mahalline girdi. İnceleme ekibi, yangının meydana geldiği alanda yaklaşık 1,5 saat boyunca detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Olayın ardından oteldeki tüm güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yangının sebepleri araştırılıyor

Yangınla ilgili soruşturma, hem can kayıplarının yaşanmasına neden olan yangının sebeplerini hem de otelin güvenlik sistemlerinin yetersiz olup olmadığını araştırmaya yönelik yürütülüyor. Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemelerin ardından daha fazla bilgiye ulaşmayı ve sorumluların belirlenmesini sağlamayı hedefliyor.