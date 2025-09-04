Ticaret Bakanlığı, İzmir’de simit fiyatlarına bakanlık onayıyla zam yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, bugüne kadar gelen tüm zam taleplerinin maliyet unsurları ve tüketici alım gücü dikkate alınarak değerlendirildiğini, ancak hiçbirinin uygun bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yazılı açıklama

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, fiyat belirleme sürecinde doğrudan yetkilerinin olmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Simit zammı talepleri maliyet ve tüketici alım gücü dengesi gözetilerek değerlendirilmiş, ancak uygun bulunmamıştır” denildi.

Sürecin işleyişi

Açıklamada, simit fiyatlarının belirlenme süreci de aktarıldı. 14 Şubat 2008’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında önce ilgili oda yönetim kurulu tarafından hazırlanan teklifin, birlik ve komisyon değerlendirmeleri sonrasında Bakanlığa iletildiği kaydedildi. Nihai kararın ise birlik yönetim kurulu onayıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

İzmir’deki talepler reddedildi

Bakanlık, 2025 yılı içinde İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile İzmir Ticaret Odası tarafından farklı tarihlerde sunulan zam taleplerinin de uygun bulunmadığını açıkladı.

8 Ağustos 2025’te sunulan “100 gr simit 20 TL” talebinin 22 Ağustos’ta reddedildiği,

27 Ağustos 2025’te yeniden sunulan teklifin 28 Ağustos’ta uygun bulunmadığı,

İzmir Ticaret Odası’nın şubat ve mart aylarında yaptığı taleplerin de olumsuz karşılandığı bilgisi paylaşıldı.

Adil denge vurgusu

Bakanlık, “Ticaret Bakanlığı zam talebini onayladı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın üzerindeki ek yükleri engellemek amacıyla bugüne kadarki tüm talepler reddedilmiştir. Bakanlığımız, tüketici haklarını korumak, fiyat istikrarını sağlamak ve üretici-tüketici menfaatleri arasında adil denge kurmak için çalışmalarını sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı.