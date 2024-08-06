Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamullerine yönelik yeni düzenlemeleri içeren "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Bu düzenleme, nargilelik tütün mamullerinde içeriğindeki tütün oranının etiketlenmesi, renkli katkı maddelerinin yasaklanması ve paketleme standartlarının güncellenmesi gibi önemli değişiklikleri içeriyor.

Tütün mamullerinde yeni düzenlemeler

Yönetmelikteki en önemli değişikliklerden biri, nargilelik tütün mamullerinin paketlerinde içeriğindeki tütün oranının belirtilmesi zorunluluğunun getirilmiş olması. Bu uygulamanın, tütün mamullerinin teşvik edilmesinin önlenmesi ve kayıt dışı tütün mamulü ticaretiyle etkin mücadele amacı taşıdığı belirtiliyor. Ayrıca, nargilelik tütün mamullerinin iç ambalajına üretim tarihi ve kodlama bilgisi yazılacak ve bu paketlerin silindir şeklinde olmaması gerekecek.

Etiketleme ve kodlama standartları

Sigara paketlerinde ise üretim tarihi bilgisi “gün/ay/yıl” formatında yer alacak ve kodlama bilgileri genişletilecek. Üretim hatları, makine numaraları ve vardiya numaraları gibi detaylar sigara paketlerinde yer alacak. Bu düzenlemeler, tütün mamullerinin izlenebilirliğini ve takibini sağlamak amacıyla yapıldı.

Renklendirici ve form düzenlemeleri

Yeni yönetmelik, nargilelik tütün mamullerinde renklendirici kullanımını yasaklıyor. Ayrıca, sigara filtrelerinin yalnızca silindirik formda olmasına izin verilecek. Bu düzenlemeler, tütün mamullerinin teşvik edilmesini ve özendirilmesini engellemeyi amaçlıyor.

Geçiş süreci ve uygulama

Sektörde faaliyet gösteren firmalara, ürünlerini yeni düzenlemelere uygun hale getirmeleri için 31 Mart 2025 tarihine kadar geçiş süreci tanındı. Bu tarihten sonra değişikliklere uygun olmayan ürünler piyasada bulunamayacak.

Bakan Yumaklı’nın açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlemenin uygulamada karşılaşılan sorunları gidermeyi ve gerekli unsurları eklemeyi amaçladığını belirtti. Yumaklı, "Düzenleme, kayıt dışı tütün mamulü ticaretiyle etkin mücadele edilmesi ve tütün mamullerinin kullanımının teşvikinin ve özendirilmesinin önlenmesi amacı taşıyor. Ayrıca, Türk standartlarındaki değişiklikler ve ilgili hükümlerle uyumlu hale getirilmesi gerektiği için bu yönetmelik değişikliği yapıldı" diye konuştu.