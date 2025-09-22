Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında 80 şehirde ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini açıkladı.

Sinema festivali detayları

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, festivalin iki gün süreceğini ve 80 şehir ile 250 lokasyonda tüm filmlerin sadece 80 TL’ye izlenebileceğini belirtti.

Güven, açıklamasında “Filmler en güzel beyaz perdede izlenir” ifadelerini kullandı.

Katılım ve salon bilgileri

Festival Tarihleri: 27-28 Eylül 2025

Şehir Sayısı: 80

Lokasyon Sayısı: 250

Salon Sayısı: Yaklaşık 1500

Bilet Fiyatı: 80 TL

Sinema tutkunları, festival kapsamında güncel seans ve salon bilgilerini bilet satış noktalarından veya festivalin resmi web sitesinden öğrenebilecek.