İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kurulacak Lojistik Merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay çıktı. Ansızca ve Yenmiş mahallelerini kapsayan 131 taşınmaz, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na tahsis edildi.

3 milyon metrekarelik dev proje

Yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanı kapsayacak Kemalpaşa Lojistik Merkezi, bölge ticaretine ve istihdama önemli katkılar sunacak. Proje, otoyol, havalimanı, liman ve demiryolu bağlantılarıyla dikkat çekiyor.

Adnan Menderes Havalimanı’na 49 kilometre,

Alsancak Limanı’na tren yoluyla 71 kilometre,

Menemen’e demiryolu üzerinden 72 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Özgener: “İnşaat sürecini başlatacağız”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Nisan ayında yaptığı açıklamada, “Planların onaylanmasının ardından temel atarak inşaat sürecini başlatacağız” demişti.

Bakanlık onayı ve ilan süreci

Bakanlık kararıyla, imar uygulamalarına dair parselasyon planı 1 Eylül 2025 tarihinde onaylandı. Buna göre; 11 Eylül – 11 Ekim 2025 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosunda ve PARSİD (Parselasyon Planları İzleme ve Denetleme Sistemi) üzerinden bir ay süreyle askıda kalacak.