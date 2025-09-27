Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir merkezli Sarex Kimya Şirketi'nin Aydın'da zeytinliklerin yakınında kurmak istediği patlayıcı madde üretim tesisi için ‘ÇED Olumlu’ kararı verdi. Proje, Ege Bölgesi’nin önemli su kaynaklarından Madran Dağı’nda yer alırken, çevre ve güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor.

Aydın'da patlayıcı madde üretim tesisi için bakanlıktan onay çıktı

Merkezi İzmir’de bulunan Sarex Kimya Şirketi, Aydın’ın Çine ilçesinde, Bağlarbaşı Köyü sınırlarında 332 bin metrekarelik alanda patlayıcı madde üretim ve depolama tesisi kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurmuştu. Bakanlık, şirketin proje tanıtım dosyasını inceleyerek 'ÇED Olumlu' kararı verdi.

Proje zeytinlikler ve su kaynaklarını tehdit ediyor

ÇED sahasının 600 metre yakınında zeytinlikler bulunurken, tesisin yer aldığı alan Ege Bölgesi’nin en önemli su kaynaklarından biri olan Madran Dağı’na da oldukça yakın. Ayrıca, tesisin 3 kilometre ötesinde Topçam Barajı yer almakta. Proje, çevre ve su kaynakları için büyük tehdit oluşturuyor.

Proje tanıtım dosyasında, şirketin yılda 350 ton patlayıcı madde üretmeyi planladığı belirtiliyor. Tesisin, zeytinlikler ve mera alanları ile çevrili olması, çevre sakinleri ve çevreciler tarafından büyük bir endişeyle karşılanıyor. Ayrıca, tesisin inşa edileceği alan, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda "Çayır-Mera ve Orman Alanı" olarak kayıtlı.

Tepkiler arttı

Yerel halk ve çevre aktivistleri, projeye karşı tepkilerini dile getiriyor. Özellikle zeytinliklerin çevresinde yapılacak patlayıcı madde üretim tesisi, hem çevreye hem de güvenliğe ciddi zararlar verebileceği endişesini doğuruyor. Ayrıca, Ege'nin önemli su kaynaklarından Madran Dağı’nda bu tür bir tesisin kurulması, su kaynaklarının kirlenmesi riskini taşıyor.