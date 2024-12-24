Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol satışına yönelik kapsamlı bir düzenleme yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle, etil alkolün piyasaya arzı, kullanım miktarları ve alanları detaylı şekilde belirlendi. Düzenlemenin, yasa dışı alkol ve içki ticaretinin engellenmesini amaçladığı belirtildi.

Toptan satıcılar için 50 bin litre sınırı

Yeni düzenlemeye göre, etil alkol toptan satıcıları, stoklarında 50 bin litreden fazla tıbbi kullanım amaçlı etil alkol bulunduramayacak. Halihazırda bu miktarın üzerinde stok bulunduran satıcılar, stoklarını 50 bin litrenin altına düşürmedikçe yeni ürün alımı yapamayacak.

Eczane ve veterinerlerde satın alma limiti

Kamu kurum ve kuruluşları hariç:

Eczaneler ve veteriner hekim muayenehaneleri aylık 5 litre,

Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları aylık 10 litre,

Hayvan hastaneleri aylık 40 litre etil alkol temin edebilecek.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularına ise yıllık sırasıyla 1000 litre ve 2000 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol alma hakkı tanındı.

Kayıt tutma zorunluluğu getirildi

Sağlık hizmet sunucuları, hayvan sağlığı kuruluşları ve kamu kurumlarına ait rehabilitasyon ve tedavi merkezlerine, etil alkol kullanımına ilişkin kayıt tutma zorunluluğu getirildi. Bu kayıtlar, denetimlerde yetkililere sunulmak üzere hazır bulundurulacak.

TADAB kullanım taleplerini değerlendirecek

Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol miktarının artırılmasına yönelik talepler, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TADAB) tarafından değerlendirilecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri, ek talepler için Sağlık Bakanlığı’ndan uygunluk yazısı almak zorunda olacak.

Yasa dışı ticaretin önlenmesi amaçlanıyor

Tebliğe aykırı davrananlara idari yaptırımlar uygulanacak. Düzenlemenin, etil alkolün yasa dışı alkol üretiminde kullanılmasını önlemeyi hedeflediği vurgulandı.

Denetimler artacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol piyasasını sıkı şekilde denetleyecek. Yetkililer, kaçak üretim ve satışların önlenmesi amacıyla kontrollerin artırılacağını belirtti.