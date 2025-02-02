Sanatçılar, menajer Ayşe Barım'ın skandalıyla gündemden düşmezken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 150 ünlü ismin gelirlerini mercek altına aldı. Bakanlık, vergi beyanları ve banka hesaplarını tek tek inceledi, 150 sanatçının aynı hatayı yaptığı ortaya çıktı.

Gelir beyanlarındaki uyumsuzluk dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, sektördeki kayıt dışı ekonomiyi engellemek için denetimlerini artırdı. Yapılan incelemelerde, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçıların ve ajanslarının gelir beyanlarında büyük uyumsuzluklar tespit edildi.

Banka hesapları ve dijital platformlar tarandı

Sanatçılar ve ajansların vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri, reklam gelirleri gibi tüm kazançları titizlikle incelendi. RADAR sistemi sayesinde, gelirlerini düşük göstermek için yakınları ve menajerleri üzerinden işlem yapan sanatçılar tespit edildi.

Riskli durum: 150 sanatçının gelirleri hakkında şüpheler arttı

Yapılan analizler sonucunda, sanatçılar ve ajanslar arasında usulsüzlük yapıldığı ve banka hesaplarındaki tutarların vergi beyanlarıyla uyuşmadığı belirlendi. Şüpheli işlemlerle ilgili soruşturma devam ediyor.