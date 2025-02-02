Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için 81 ilin valiliğine genelge gönderildi. Bakanlık, vatandaşlar için geniş çaplı bir sosyal konut seferberliği başlatmak üzere adım attı.

Sosyal Konut Projesi için valiliklerden bilgi talep edildi

Bakanlık tarafından hazırlanan ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın yürütücülüğünde hayata geçirilecek “Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi” ile valiliklerden, sosyal konut yapımına uygun araziler hakkında bilgi talep edildi. Anayasada yer alan "konut hakkı" vurgulanarak, devletin konut ihtiyacını karşılamak için gerekli adımları atacağı belirtildi.

Konut sayısı nüfusa göre belirlenecek

Genelgede, kent merkezi ve ilçe merkezlerinde yapılacak konut sayısının, ilçenin nüfusuna göre belirleneceği ifade edildi. Nüfusu 10 binin altında olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçeler için ise en az 500 konut inşa edilmesi hedefleniyor.

Valiliklere detaylı arazi bilgileri talep edildi

Valiliklere, sosyal konut yapımı için uygun arazilerin belirlenmesi yönünde talimat verildi. Bu arazilerin öncelikle Hazine ya da belediyelere ait taşınmazlardan seçilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, konut yapımına uygun arazi alanlarının altyapı ve ulaşım imkanlarına yakın olması gerektiği ifade edildi. Tarım, orman, sulama ve sit alanı gibi bölgelerde inşaat yapılmaması için gerekli önlemler alındığı da genelgede vurgulandı.

Bugüne kadar TOKİ aracılığıyla 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatı inşa edildi. Ayrıca, 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunuldu. Şu anda 312 bin sosyal konutun yapımı ise tüm illerde devam ediyor.