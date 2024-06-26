Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çeşme’de birinci ve ikinci derece korunması gereken kültür varlığı ve doğal sit alanındaki arsaları satışa çıkardı.

İzmir’in gözde ilçesi Çeşme’de birinci ve ikinci derece korunması gereken kültür varlığı ve doğal sit alanındaki arsa satışa çıkarıldı. Cumhuriyet’ten Rıfat Kırcı’nın haberine göre Çeşme 16 Eylül Mahallesi’nde denize sıfır arsa için 140 milyon muhammen bedel biçilirken teminat tutarı 33 milyon lira olarak belirlendi.

İlanda arsanın birinci ve ikinci derece korunma gereken kültür varlığı ve doğal sit alanı olduğu belirtilirken imar durumu ise “turizm tesis alanı” olarak yer aldı. Hazine’den satışı planlanan arsasının yüzölçümü 4 bin 678 metrekare.

İzmir genelinde satışa çıkarılan taşınmazlar Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir gibi merkez ilçelerin yanı sıra Dikili, Foça, Seferihisar gibi deniz turizmiyle öne çıkan ilçelerde yer alıyor.

Dikili’de denize sıfır konumda bulunan 9 bin 500 metrekarelik arsa için 171 milyon bedel belirlendi.