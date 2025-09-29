İzmir merkezli biyoteknolojik ve biyomedikal ürünler satan Medgenetics firması, konkordato talebine mahkeme onayı aldı. 2021 ve 2022 yıllarında ihracat ödülleri kazanan firma, Bakanlık’tan da yatırım teşvik belgesi almıştı. Firma, 22 Eylül itibariyle 3 ay süreyle geçici mühlet aldı.

İzmirli biyoteknolojik ve biyomedikal ürünler satan Medgenetics firması, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirketin talebi, mahkeme tarafından kabul edilerek, 22 Eylül 2025 itibariyle 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi. Firma, özellikle ihracat ağırlıklı çalışmalarına devam ederken, bu süreçle borçlarını yapılandırma fırsatı bulacak.

Bakanlık teşviki de almıştı

Medgenetics, 2021 ve 2022 yıllarında üst üste Türkiye ihracat dördüncüsü olarak, ihracat ödüllerine layık görüldü. Firma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan da teşvik aldı. Ağustos 2022 döneminde, Medgenetics, 18 milyon 423 bin TL ile yatırım teşvik belgesi aldı.

Mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca şirketin finansal durumunu izlemek amacıyla üç konkordato komiseri atadı. Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker, Hukukçu Gönenç Demir ve Kimya Yüksek Mühendisi Şenay Çağıran, sürecin yönetiminde görev alacak. Bu komiserler, şirketin borç yapılandırma sürecinde denetim ve rehberlik sağlayacak.

Medgenetics, geçmişteki başarıları ve aldığı teşviklerle dikkat çekerken, konkordato sürecinin sonunda toparlanarak, ihracat faaliyetlerine devam etmeyi hedefliyor. Şirket, geçici mühlet süresinde borçlarını yapılandırarak, önümüzdeki dönem için finansal istikrar sağlamayı amaçlıyor.

Yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2025/869

7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK 286. Maddede belirtilen belgelerin davacı şirket ile davacı gerçek şahıs yönünden eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez 201593 sicil nolu, Kemalpaşa Vergi Dairesinin 6141737835 vergi sicil nolu, MEDGENETİCS TIBBİ VE LABORATUVAR ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında ve 31807044478 T.C. kimlik nolu VOLKAN ÖNDER hakkında, 22.09.2025 tarih, saat 17:00'dan itibaren 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine,

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirkete Bağımsız Denetçi Mali Müşavir CEM ÇELİKER, Hukukçu GÖNENÇ DEMİR, Kimya Yüksek Mühendisi ŞENAY ÇAĞIRAN'ın, davacı gerçek şahısa Bağımsız Denetçi Mali Müşavir CEM ÇELİKER'in GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE,

Davacı şirket ile davacı gerçek şahıs yönünden ihtiyati tedbir kararı verilmesine,

Duruşmasının 05/12/2025 günü saat 14:30'da yapılmasına karar verildiği,

Alacaklıların iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,

7101 Sayılı Yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Yasanın 288/2 maddesi gereğince ilan olunur.