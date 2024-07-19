Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde, öğrencilerin daha bilinçli kararlar verebilmeleri için bakanlığın üniversite ve bölüm verilerini erişime açtıklarını açıkladı. Bu adım, gençlerin eğitim hayatlarında daha isabetli tercihler yapmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Bakan Kacır'ın açıklamaları

Bakan Kacır, yazılı açıklamasında, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurguladı ve onların hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Kacır, "Şimdi geleceğinizi büyük ölçüde şekillendirecek ve hayallerinize, yapmak istediğiniz mesleğe, olmak istediğiniz kişiye sizi bir adım daha yaklaştıracak önemli bir karar aşamasındasınız," dedi.

Tercih sürecine destek

Tercih sürecinde taban puanlar ve sıralamaların yanı sıra, öğrencilerin üniversiteleri ve bölümleri ziyaret etmelerinin önemine dikkat çeken Kacır, "Seçeceğiniz üniversitelerin, bölümlerin akademisyenleriyle görüşmelisiniz. Eğitim gören veya mezun kişilerle iletişime geçmelisiniz," şeklinde tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, üniversitelerin sosyal ve kültürel imkanlarının da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Verilere erişim

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Tercih Rehberi, öğrencilere üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizini karşılaştırma imkanı sunuyor. Bu rehberde, destek verilen teknoloji tabanlı girişimler, Ar-Ge personeli ve merkezleri, TEKNOPARK'lardaki tasarım ve Ar-Ge personeli gibi birçok bilgi yer alıyor. Öğrenciler, 'https://sanayi.gov.tr/tercih-rehberi#' adresinden detaylara ulaşabilirler.

Geleceğe yatırım

Bakan Kacır, açıklamasında, "Türkiye Yüzyılı'na yelken açtığımız bu süreçte, 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerine sımsıkı sarılan gençler olarak, geleceğiniz adına en doğru kararı vermenizi diliyorum," ifadelerini kullanarak, gençlerin eğitim ve kariyer yolculuğunda yanlarında olacaklarını belirtti.