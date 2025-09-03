Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürütülen gıda denetimlerinin ardından yeni taklit ve tağşiş listesi yayımladı. Bakanlığın açıkladığı listede, ünlü bir baharat markasının “pul biber” adı altında domates tozu sattığı ortaya çıktı.

28 ürün ifşa edildi

Bakanlığın güncellediği listede toplamda 28 ürün yer aldı. Bu ürünlerden altısının doğrudan insan sağlığını ilgilendirdiği vurgulandı. Denetimlerde sahtecilik yapılan ürünler arasında sucuk, tereyağı, bal, zayıflama çayı ve baharatlar öne çıktı.

Pul biber yerine domates tozu

Açıklamaya göre, bazı baharat üreticilerinin pul biber adı altında domates tozu sattığı belirlendi. Ayrıca siyah çaylarda gıda boyası kullanımına da rastlandı. Bakanlık, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atan firmalara yönelik cezai işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Sucuk ve süt ürünlerinde sahtecilik

Denetimlerde bazı sucuklarda sakatat kullanıldığı, tereyağı adı altında farklı yağların satıldığı ve ballarda katkı maddelerine rastlandığı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişimi için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.