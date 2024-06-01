Bugün hesaplara aktarılacak olan ödemelerle ilgili yapılan duyuruda, "Toplamda 30 milyon 54 bin liralık anlaşmayı destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

Ödemenin detaylarına ilişkin bilgilendirme de paylaşıldı. Buna göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 600 bin 200 lira, tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 lira, mazot ve gübre desteği için ise 492 bin 756 lira ödeme gerçekleştirilecek.