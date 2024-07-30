Bakanlıktan Çocuklara Dijital Güvenlik Kalkanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve zararlı içeriklerden korumak amacıyla Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını başlattıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, bu platformun çocuklara, ailelere ve topluma yönelik kapsamlı bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Koruyucu ve önleyici hizmetler

Bakan Göktaş, bakanlığın çocukların korunması ve sağlıklı gelişimleri için yürüttüğü çalışmalara değinerek, “Çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli. Bu nedenle Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını hayata geçirdik. Platform üzerinden çocuklara, ailelere ve topluma yönelik kapsamlı bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

Rehberler ve içerikler

DUY platformu, çocuklara ve ailelere yönelik pek çok rehber ve içerik sunuyor. Bakan Göktaş, “Kitap ve oyuncak seçiminde ailelere öneriler, çocuklarda mahremiyet bilinci ve koruyucu ailelik gibi konularda rehberler sunuyoruz. Ayrıca, siber zorbalık, çevrimiçi/çevrimdışı oyun oynama ve dijital bağımlılık gibi güncel konularda sosyal medya içerikleri ile ailelerimize yol gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

DUY ihbar platformu

Bakan Göktaş, dijital dünyanın getirdiği risklere karşı çocukları korumak için DUY İhbar Platformunu oluşturduklarını belirtti. Bu platform üzerinden vatandaşlar, zararlı içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilecek. İhbarlar WhatsApp ve Bip üzerinden 7/24 değerlendiriliyor. Ayrıca, 0 (530) 918 11 17 numaralı ihbar hattı ile zararlı içeriklere müdahale ediliyor.

Bakan Göktaş, DUY projesi ile çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyümelerini hedeflediklerini belirterek, çocukların korunması ve geleceği için herkesi üzerlerine düşen görevi yapmaya davet etti.