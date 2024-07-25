Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların sosyal hizmetlere ve yardımlara daha kolay erişimini sağlamak amacıyla internet sitesini yeniden tasarlayarak "Erişilebilirlik Menüsü"nü kullanıma sundu.

Web sitesine yeni özellikler

Bakanlık, Türkiye genelinde erişilebilirliğin yaygınlaştırılması için kapsamlı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, "erişilebilirlik herkes içindir" mottosuyla, herkesin istediği her yere ve her hizmete bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi amacıyla aile.gov.tr web sitesine yeni özellikler eklendi.

Artık kolay erişilebilir

Özellikle kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları gibi özel politika gerektiren vatandaşlara yönelik koruyucu ve önleyici programlara daha kolay ulaşabilmeleri için "Erişilebilirlik Menüsü" devreye alındı.

İhtiyaca yönelik yenilikler

"Ekran okuyucu, seçili alan okuyucu, bağlantı vurgulama, büyük metin, disleksi dostu ve kontrast renk ayarı" gibi özellikleri içeren "Erişilebilirlik Menüsü", vatandaşların bakanlığın yürüttüğü çalışmalara ve ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlere bilgisayar ve cep telefonlarından daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmelerine olanak tanıyor.