Tarım ve Orman Bakanlığı, eritme peynirlerinin kaşar peyniri adıyla satılması yasaklanan ve parçalara ayrılan yeni bir düzenleme taslağı hazırlandı. Taslak, kamuoyunun görüşüne sunulmaktan sonra son haline dönüştürülecek.

Peynir üretiminde yeni düzenlemeler

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'ni güncellemeye hazırlanıyor. Bu değişimlerin ile tükenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeni düzenlemeye göre eritme peynirlerinin etiketlerinde kullanım amacına ilişkin ifadeler, gıdanın adının yerine kullanılamıyor. Eritme peynir etiketlerinin büyüklüğü en az 1,2 milimetreden 3 milimetreye çıkarılacak. Ayrıca eritme peynirleri yöresel peynirleri çağrıştıracak şekilde üretilemeyecek ve kaşar peyniri adıyla satılamayacak. Düzenleme kapsamında, peynirlerdeki çeşni oranı yüzde 6 ile sınırlandırılacak. Sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ve dağıtım gibi sistemler, ezme veya püre şeklindeki peynirlerde kullanılamıyor.

Kamuoyunun görüşüne sunuldu

Bakanlık tarafından hazırlanan taslak, kamuoyunun görüşüne açıldı. Gelen geri dönüşler değerlendirildikten sonra taslağa son hali verilecektir. Tarım Bakanlığı, Nisan ayında da benzer bir düzenlemeyle, gıda etiketlerinde yanıltıcı ifadelerin özellikleri yasaklanmıştı.

Bu düzenlemelerin, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve gıdaların bozulmadan yanıltıcı ifadelerinin kullanılmasının önlenmesini amaçlıyor. Bakanlık, faaliyetlerin korunması için bu tür denetim ve düzenlemeleri sürdürmeye devam ediyor.