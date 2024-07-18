Ticaret Bakanlığı, piyasa bozucu eylemleri ve vatandaşların mağduriyetini engellemeye yönelik denetimlerinde toplam 889 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, motorlu kara taşıtları piyasasında aşırı fiyat artışının önüne geçmek için 16 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe giren ve olumlu etkiler yaratan 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesinin 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Pazarlama ve satış kısıtlamaları

Bakanlık, pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında bugüne kadar yaklaşık 52 milyon lira, son 1 yılda otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 17 milyon lira idari para cezası uygulandığını belirtti. Aynı zamanda motosikletlerin de aynı düzenlemelerin kapsamına alındığı ifade edildi. İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirildi. Bu düzenlemeye aykırı hareket edenlere Ticaret Bakanlığı tarafından son 1 yılda yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Stokçuluk ve haksız fiyat artışları

İlk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması yasaklandı. Bu düzenlemeye aykırı faaliyette bulunan yetkili bayilere, stokçuluk kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle uygulamanın yürürlüğe girmesinden itibaren yaklaşık 294 milyon lira, son 1 yılda ise yaklaşık 219 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, bu bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilerek, bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmaları engellendi.

Emlak ve diğer sektörler

Konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan emlak işletmelerine son 1 yıl içinde yaklaşık 89 milyon lira idari para cezası uygulandı. Otomotiv, emlak ve kuyum sektörlerinde yetki belgesi almaksızın faaliyet gösteren işletmelere ise uygulama başladığı an itibarıyla yaklaşık 75 milyon lira, son 1 yılda ise yaklaşık 72 milyon lira idari para cezası verildi.

Fahiş fiyat denetimleri

2023 yılı Temmuz ayından bugüne 81 ilde toplam 36 bin 59 işletme ve 261 bin 653 ürün denetlendi. Uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar ise 89 bin 376 firma ve 567 bin 455 ürün denetime tabi tutuldu. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bugüne kadar 286 milyon lira, son 1 yılda ise fahiş fiyat artışından dolayı 155 milyon lira idari para cezası kararı alındı.

Genel ceza miktarları

Ticaret Bakanlığı tarafından başta gıda sektörü olmak üzere toplam 889 milyon lira idari para cezası uygulandı:

Fahiş fiyat artışlarından dolayı 286 milyon lira,

Stokçuluk faaliyetlerinden dolayı 294 milyon lira,

Otomotiv sektörüne 457 milyon lira,

Emlak sektörüne 121 milyon lira,

Kuyum sektörüne 25 milyon lira.

29 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle fahiş fiyat ve stokçuluk fiillerine karşı cezalar artırıldı. Fahiş fiyat fiiline karşı idari para cezası üst sınırı 1 milyon liraya, stokçuluk fiiline karşı idari para cezası üst sınırı ise 12 milyon liraya yükseltildi. Stokçuluk yapanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirildi.