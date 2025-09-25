Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, grip aşısı tedarikinde herhangi bir sorun olmadığını belirterek, vatandaşların mart ayına kadar grip aşısı yaptırabileceğini açıkladı. Bakanlık, özellikle risk gruplarındaki vatandaşlara grip aşısını öneriyor.

"Grip aşısı tedarikinde sorun yok"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, grip sezonunun ekim ayında başladığını belirterek, bu yıl grip aşılarının tedarikinin sorunsuz şekilde sağlandığını ifade etti. Demirkol, “Mart ayına kadar vatandaşlarımız grip aşısı olabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hekim reçetesi ile grip aşısı ödeniyor,” dedi.

Demirkol, grip aşısının her yıl, o yılın gribine göre üretildiğini ve yüzde 100 koruma sağlamadığını belirtti. “Grip aşısı her yıl tekrar edilmeli çünkü her yıl farklı varyantlarla üretiliyor. Ancak özellikle hassas gruplar için grip aşısı önemli ve bilim kurulumuz bu gruplara aşıyı tavsiye ediyor,” diye konuştu. Ayrıca, grip aşısının hemen koruma sağlamadığını ancak grip başlangıcında olanlara yardımcı olabileceğini vurguladı.

Risk gruplarına aşı tavsiyesinde bulundu

Demirkol, gripten korunmak için risk grubundaki vatandaşların dikkatli olmalarını tavsiye etti. Yenidoğanlar, 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üzeri yaşlılar, gebeler, kronik hastalığı olanlar ve kemoterapi tedavisi gören vatandaşlar gibi hassas grupların grip belirtileri göstermeleri durumunda aile hekimine başvurmaları gerektiğini belirtti.

Grip, influenza virüsünün neden olduğu viral bir enfeksiyon olduğundan, antibiyotiklerin grip tedavisinde etkili olmadığını söyledi. Demirkol, antibiyotiklerin yalnızca doktor önerisiyle kullanılabileceğini, viral enfeksiyonlar için etkisiz olduğunu açıkladı.

Demirkol, sağlık çalışanlarının da grip aşısı yaptırmasının önemine dikkat çekti. Bakanlık tarafından sağlık çalışanları için grip aşısının tedarik edildiğini belirten Demirkol, "Sağlık çalışanlarımız, bu hassas grupta yer alıyor. Aşıyı, eczanelerden temin edip sağlık tesislerinde yaptırabilirler," dedi.

Bakanlık, Türkiye'deki tüm enfeksiyonları 7 gün 24 saat izlediğini belirtti. Şu ana kadar herhangi bir salgın riskiyle karşılaşılmadığını kaydeden Demirkol, grip dışında da herhangi bir hastalık tehdidi bulunmadığını açıkladı.