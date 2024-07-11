Tarım ve Orman Bakanlığı, kaşar peynirinin eritme peyniri olarak satılmasını önlemek için yeni analiz yöntemleri geliştirdi. Bu yöntemler, 30 Eylül'den itibaren laboratuvarlarda uygulanmaya başlayacak ve gıda güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Gıda güvenliğinde yeni adımlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini temin etmek ve tüketici haklarını korumak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu çalışmaların önemli bir parçası olarak kaşar peyniri üretimi ve satışına yönelik yeni düzenlemeler getirildi.

Kaşar peynirinde eritme tuzları

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'ne göre, kaşar peynirinde eritme tuzları olarak bilinen fosfat ve sitratın kullanımı yasaklanmıştır. Ancak, eritme peyniri olarak bilinen işlenmiş peynirlerde bu tuzların kullanımına belirlenen limitler dahilinde izin verilmektedir.

Yeni analiz yöntemleri

Bakanlık, eritme peyniri ile kaşar peyniri arasındaki farkı tespit etmek için yeni analiz yöntemleri geliştirdi. Fosfat tuzlarının tespiti için fosfor ve azot analizleri, sitrat tuzlarının tespiti için ise kuru maddede sitrik asit analizleri kullanılacak. Fosfor/azot oranı 0,15 ve kuru maddede sitrik asit oranı yüzde 0,45 olarak belirlenen kriterler doğrultusunda, bu analizler kaşar peynirinde eritme tuzlarının kullanılıp kullanılmadığını belirleyecek.

30 Eylül'den itibaren ilgili laboratuvarlarda bu yeni analiz yöntemleri devreye girecek. Kontrollü şartlarda eritme tuzları eklenerek ve eklenmeden üretilen kaşar peynirleri üzerinde yapılan çalışmalar, bu yöntemlerin doğruluğunu kanıtladı. İlgili laboratuvarlar, validasyon ve verifikasyon çalışmalarını Eylül sonuna kadar tamamlayacak.