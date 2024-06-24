Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin 51 ilinde, merkezi konumdaki 865 arsa, uygun ödeme koşullarıyla satışa sunuluyor.

Avantajlı ödeme koşullarıyla yatırım fırsatı

Arsalar, %25 peşinat ve 24 ay vade seçeneğiyle alınabilecek. Peşin ödemelerde %20 indirim avantajı da sunuluyor. Bu sayede yatırımcılar, bütçelerine uygun bir ödeme planıyla hayallerindeki arsaya sahip olabilecekler.

Yoğun talep gören illerde fırsatlar sınırlı!

İstanbul, Ankara, Samsun, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa gibi illerde arsalara yoğun talep var. Bu illerde arsa sahibi olmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor, çünkü fırsatlar sınırlı!

Online müzayedelere katılım kolaylığı

9-10-11 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak online müzayedelere katılarak istediğiniz arsaya teklif verebilirsiniz. Müzayedelere katılım için "emlakmuzayede.com.tr" adresini ziyaret edebilirsiniz.

Vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösteriyor

Kampanya, farklı illerden vatandaşların hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Ankara'da yaşayan Halit Çelen, bahçeli bir ev hayaliyle kampanyaya katılacağını belirtirken, İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Gökhan Kara, memleketi Şanlıurfa'ya yatırım yapmak istediğini ifade ediyor. Malatya'dan Ayten Tüylüoğlu ise uygun ödeme koşulları nedeniyle kampanyayı kaçırmak istemediğini söylüyor.