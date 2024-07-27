Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan biriken prim borçları için yeni ödeme seçeneklerini açıkladı. Bakanlık, tahsilat sürecini kolaylaştıracak formüller geliştirdi.

Borçların boyutu ve belediye dağılımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK'ya olan toplam borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu duyurdu. Ayrıca, en çok borcu olan ilk 5 belediyenin CHP yönetiminde olduğunu belirtti. Bu durum, borçların çözümü için acil adımlar atılmasını zorunlu kıldı.

Ödeme seçenekleri ve planlamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyelere ödeme kolaylığı sağlayacak çeşitli seçenekler sunacak. Bu seçenekler, belediyelerin ekonomik durumlarına göre şekillendirilecek:

Nakit Tahsilat: İlk plan olarak, belediyelerin borçlarını nakit olarak ödemesi hedefleniyor. Ağustos ayında başlayacak bu süreçte, belediyelerle masaya oturulacak ve ödeme koşulları belirlenecek. Taksitlendirme: Belediyelere, borçlarını taksitlendirme imkânı sunulacak. Taksitlendirme seçeneği, belediyelerin ekonomik olarak zorlanmaması için düşünülüyor ve kabul edilmeleri durumunda uygulamaya geçirilecek. Taşınmaz Devri ile Borç Silme: Ödeme yönteminde sıkıntı çeken belediyelere, borçlarını belediye taşınmazları ile kapatma imkânı sunulacak. Bu seçenek, borcun silinmesi için bir alternatif olarak değerlendirilecek. İcra Yöntemi ve Borç Kaynağında Kesme: Eğer diğer yöntemler sonuç vermezse, son çare olarak icra yöntemi veya borcun kaynağında kesilmesi gibi seçenekler devreye girecek. Bu adımlar, borçların kapanması ve ödeme yönteminin netleşmesi amacıyla atılacak. Araştırma | Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?

Hedef ve beklentiler

Bakanlık, borçların kapanmasını ve belediyelerin ekonomik yükünün hafifletilmesini hedefliyor. Seçeneklerin uygulanmasıyla birlikte, belediyelerin SGK prim borçlarını daha yönetilebilir bir şekilde ödemeleri sağlanacak.