Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ünlü Turabi Çamkıran’ın kamuoyunda tepki çeken şarkı videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle yayından kaldırılması talebiyle harekete geçti. Bakanlık yetkilileri, bu tür içeriklerin toplumun genel yapısını olumsuz etkileyebileceğini ve özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimine zarar verebileceğini savunuyor.

Video ve tepkiler

Turabi Çamkıran’ın şarkı videosu, YouTube’da yayımlandığı ilk üç gün içerisinde 1 milyon izlenmeye ulaşarak büyük ilgi gördü. Ancak, videonun içeriğinde yer alan cinsiyetçi ve genel ahlakı bozucu ifadeler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Eleştirmenler ve kamuoyu, video üzerinden kadın haklarına yönelik olumsuz mesajlar verildiğini öne sürdü.

Bakanlığın gerekçeleri

Yetkililer, açıklamalarında şunları belirtti:

Toplum Yapısına Etkisi: Bu tür içeriklerin toplumun genel değer yargılarını zedeleyebileceği, özellikle gençler ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği düşünülüyor.

Bu tür içeriklerin toplumun genel değer yargılarını zedeleyebileceği, özellikle gençler ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği düşünülüyor. Cinsiyetçi İfadeler: Videoda yer alan kadınları aşağılayıcı ifadeler, kamu düzenini bozucu nitelik taşıyor ve bu nedenle erişim engeli uygulanması gerektiği vurgulanıyor.

Bakanlık, internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında milyonlarca kişi tarafından erişilebilen bu tür içeriklerin yayılmasının engellenmesi amacıyla ilgili kurumlara yazılı talepte bulundu.

Gelecek adımlar

Söz konusu erişim engeli talebinin, ilgili platformlarda uygulanması için yasal süreçlerin tamamlanması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak yetkililerin vereceği ek açıklamalar ve düzenlemeler, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.