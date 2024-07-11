Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kaldığı yurttan izinsiz ayrılan ve babası tarafından kaçırıldığı iddia edilen A.Ö. ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyada paylaşılan video ve iddialar üzerine Bakanlık, A.Ö.'nün yeniden devlet korumasına alındığını duyurdu.

Kaçırılma iddiaları ve Bakanlık açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 Temmuz 2024 tarihinde kaldığı kuruluştan izinsiz olarak ayrılan A.Ö.'nün babası tarafından kaçırıldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Bakanlık, A.Ö.'nün koruma kararı bulunan ve suç dosyası kabarık olan babası tarafından kaçırıldığını belirtti. Mart ayında A.Ö.'nün ablası S.Ö.'nün babası ve amcasına yönelik istismar iddiaları üzerine çocukların devlet korumasına alındığı, baba ve amca hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Sosyal medya paylaşımları

Bakanlık, babanın sosyal medya hesaplarının incelenmesi sonucu, A.Ö.'nün eline silah verilmesi ve çocuğun şiddete sevk edilmesi yönünde görüntülerin tespit edildiğini belirtti. A.Ö.'nün suç mağduru ve suça sürüklenen çocuk olma ihtimali üzerine gerekli yasal işlemler başlatıldı. Her iki çocuk için can güvenliği riski bulunduğundan haklarında gizlilik kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Yeniden devlet korumasına alındı

Açıklamada, 3 Temmuz'da kuruluştan izinsiz ayrılarak babası tarafından kaçırılan A.Ö.'nün, bugün emniyet birimleri tarafından Bakanlığa teslim edilerek yeniden devlet korumasına alındığı belirtildi. Baba H.Ö.'nün İl Müdürlüğü'ne belli periyotlarla gelerek İl Müdürünü ve meslek elemanlarını tehdit ettiği, bu nedenle Bakanlık tarafından suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı.

Bakanlığın tepkisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların üstün yararını korumak için çalışan personele yönelik tehdit ve tutumu esefle kınadı. Bakanlık, A.Ö. ve S.Ö.'nün güvenliği için tüm önlemleri aldığını belirterek, çocukların üstün yararını koruma gayesini sürdüreceklerini ifade etti.