Karşıyaka'ya alanında örnek bir tesis kazandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Söz verdik, yerine getirdik. Şimdi coşku ve heyecanımızı paylaşma zamanı. Tüm hayvansever vatandaşlarımızı açılışımıza bekliyoruz" dedi.

Sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için örnek çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, Yamanlar Dağı'nda meydana gelen yangın felaketinden etkilenen hayvan barınağının yerinde yepyeni bir merkez inşa etti. Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu'nun destekleriyle yapımı tamamlanan merkeze, "Bakioğlu Can Dostlarımız Yaşam Merkezi ve Bakımevi" adı verildi. Latife Hanım Mahallesi'nde, Karşıyaka'nın Efsaneleri ve Erol Baş Spor Tesisleri'nin yanında yer alan merkezin açılışı, 3 Ekim Cuma günü saat 18.00'da geniş katılımlı bir törenle yapılacak. Açılışa katılmak isteyen vatandaşlar için saat 17.15'te Karşıyaka Belediyesi önünden servis kaldırılacak.

Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanan mimari proje doğrultusunda inşa edilen Bakioğlu Can Dostlarımız Yaşam Merkezi ve Bakımevi'nde köpekler için yaşam ve sosyalleşme alanları, ziyaretçiler için yeşil alanlar yer alıyor. Yan tarafında bulunan Örnekköy Köpek Bakımevi ile birlikte faaliyet gösteren merkez, alanında bölgenin en kapsamlı hizmet tesislerinden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle sahiplendirme hedefiyle yoğun çalışmaların yapılacağı merkezde, hayvanlara yönelik etkinlik, sosyal sorumluluk projesi ve bağış kampanyası gibi aktivitelerin de düzenlenmesi planlanıyor. Böylece, hayvanlar için barınma, sağlık, bakım, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri bir arada sunulmuş olacak. Ayrıca hayvanseverler de tesisi gezip can dostlarla ilgilenebilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Can dostlarımız için Karşıyakamıza yakışır bir yaşam ve bakım merkezi inşa etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada, bakıma ihtiyaç duyan can dostlarımıza en iyi şartlarda hizmet vereceğiz. Projemize destek sağlayan Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak, veterinerlik alanında İzmir'de öncü konumda olan bir belediyeyiz. Bu yeni merkez ile birlikte hizmetlerimizi daha da iyi noktalara taşıyacak, Türkiye'ye örnek olacağız" diye konuştu.