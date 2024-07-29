Esnek ambalaj sektöründe 1973'ten beri faaliyet gösteren Bakioğlu Holding, 2024 yılında temkinli bütçelerle hareket etmeyi planlıyor. Mustafa Kocakoç, operasyonlar grup başkanı olarak, yılın ilk yarısında hedeflerine paralel ilerlediklerini belirtti. 2023'ün zorluklarına rağmen, maliyetleri kontrol altında tutmayı başardıklarını söyledi.

Yatırım ve modernizasyon

Bakioğlu Holding, son iki yılda kapasite artışı, modernizasyon, dijitalleşme ve yeşil dönüşüme uyum sağlamak amacıyla yoğun bir yatırım dönemi geçirdi. Polibak'ta devreye alınan CPP hattı ve BOPP hattı ile üretim kapasitelerini artırdılar. Bak Gravür'deki yeni yatırımlarla Avrupa'nın en büyük 5 üreticisinden biri haline geldiler.

Operasyonel mükemmellik ve dijital dönüşüm

Holding, operasyonel mükemmellik seviyesini artırmak amacıyla 2020'de OPEX bölümünü kurdu. TPM, tedarik zinciri mükemmellik programı ve dijital dönüşüm programı gibi çeşitli projeler yürütülüyor. 5 yıllık dijital dönüşüm master programı kapsamında SAP modüllerini devreye aldılar.