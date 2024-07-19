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Öte yandan, 11 Mart'ta aynı alt geçitte tır bir otomobilin üzerine devrilmiş, araçtaki 4 kişi yaşamını yitirmişti.

- Aynı yerde daha önce 4 kişi hayatını kaybetmişti

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, tırın yoldan kaldırılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tır ve dorsesi yola devrilirken, sürücü hafif yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de bir tır ın alt geçide çarparak devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

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