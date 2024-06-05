İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, bir kadını telefonla arayarak kendini polis olarak tanıtan bir kişi, 7 milyon TL değerindeki altın ve parayı dolandırdı. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

14 Mayıs'ta gerçekleşen olayda, dolandırıcı Z.D. isimli kadını arayarak kendini polis olarak tanıttı ve bir operasyon kapsamında evdeki altın ve paraları talep etti. Dolandırıcıya inanan kadın, 7 milyon TL değerindeki altın ve parayı bir poşete koyarak sokakta buluştuğu kişiye teslim etti. Şüpheli, poşeti aldıktan sonra bir süre sokakta ilerledi ve ardından bir ara sokakta kıyafetlerini değiştirdi. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Takipten kaçmaya çalıştı

Şüphelinin, kıyafet değiştirerek takip edilmekten kurtulmayı amaçladığı öğrenildi. Ancak, polis ekipleri kısa sürede dolandırıcıyı yakaladı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin B.N.T. olduğu ve daha önceden 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. B.N.T. adliyeye sevk edildi.

Polis, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak, benzer durumlarla karşılaşılması halinde hemen yetkililere haber verilmesi gerektiğini vurguladı.