İSTANBUL (AA) - Bakırköy Belediyesi ile Türkiye Bosna Sancak Derneğinin düzenlediği koşuda Srebrenitsa'da soykırıma uğrayanlar anıldı.

Bu yıl dördüncü kez yapılan Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nda konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Boşnakların sonsuz çığlıklarını unutmayacaklarını söyledi.

Ovalıoğlu, 29 yıl önce yaşanan dehşet verici soykırımın insanlığın utanç verici bir lekesi olarak hafızalarda halen yerini koruduğunu, 8 bin 372 kişinin ve halen kayıp olan yüzlerce insanın acısı olduğu sürece yürekleri yakan büyük bir sızı olmaya devam edeceğini belirterek, "Filistin'de süregelen çatışmalar ve ölümler dünyanın insan olmanın değerini ve onurunu halen yeterince anlamadığının en yeni kanıtı olarak sürüyor. Umuyorum dünya, insanlığın vazgeçilmez değerinin yaşama hakkı olduğunu yeniden hatırlar." dedi.

Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosu Dragan Mihaljevic, soykırımın kendi topraklarında vücut bulduğunu dile getirdi.

Avrupa'nın tam merkezinde olan olayların dünyanın gözü önünde gerçekleştiğine dikkati çeken Mihaljevic, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Srebrenitsa olayı en acı olaylardan biri olarak anılmalıdır. Srebrenitsa bize dağılmış aileleri anımsatmaktadır. Erkeklerin, kadınların, çocuklar göz göre göre ölüme gönderilmiş insanlardır. Bütün bunlar dini, etnik milliyetçilik duygusuyla yapılmıştır. Organize şekilde 8 bin 372 kişi öldürülmüştür. Suçlulara ömür boyu hapis cezası verilmiştir." diye konuştu.

- "Bugün dünyanın başkenti Filistin'dir"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise günümüzde yaşanan acılar nedeniyle dünyanın başkentinin Filistin olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan katliamlar tekrar edilir." sözünü anımsatan Çelik, "Bu anlamıyla unutmamak çok önemli. Bir başka cümle ise şöyledir: 'Dünyanın canı neresinden yanıyorsa başkenti orasıdır.' 1995 yılında başkent Srebrenitsa'dır. Bugün dünyanın başkenti Filistin'dir." ifadelerini kullandı.

Bosna Sancak Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu da adını etrafında bulunan gümüş madenlerinden alan Srebrenitsa'da Sırplar tarafından soykırım uygulandığını anlattı.

Prof. Dr. Fazlıoğlu, bu katliamın uygulanış şekli, yeri ve zamanı nedeniyle tarihin karanlık sayfalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Tüm anneler çocuklarının mürüvvetlerini görmek ister, Srebrenitsa'daki annelerse çocuklarının cenazelerini bularak inançlarına göre defnetmek ister." dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fazlıoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu'na plaket takdim etti.

Koşuya katılanlar ile protokol üyeleri günün anısına fotoğraf çektirdi.

Katılımcılar, etkinlikte Srebrenitsa'da katledilenlerin sayısına ithafen 8 bin 372 metrelik parkurda koştu.