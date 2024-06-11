CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye'nin derin ekonomik krizi nedeniyle bireysel iflasların artacağını belirtti. Bankalara olan borçların ve batık kredi oranlarının hızla yükseldiğine dikkat çekti.

CHP Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 7 Haziran itibariyle icra dairelerindeki toplam dosya sayısının 22 milyon 120 bine ulaştığını bildirdi. Bakırlıoğlu, yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarının %80.1, batık bireysel kredi borçlarının ise %25.17 arttığını vurguladı. "Vatandaşlar sabit maaşla geçinmekte zorlanıyor. Herkes kredi kartı ve kredilerle günü kurtarmaya çalışıyor. Bankalara olan borç 3.3 trilyon liraya yaklaştı. İlerleyen günlerde bireysel iflaslar kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Kredi kartıyla simit alıyoruz

Bakırlıoğlu, yüksek faiz oranlarına rağmen vatandaşların borçlanmadan hayatlarını sürdüremediklerini belirtti. "24-31 Mayıs haftasında bireysel kredilerin bakiyesi 20.8 milyar lira artarak 1 trilyon 739 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 45.4 milyar lira artarak 1 trilyon 482 milyar liraya ulaştı. Vatandaş artık simidi bile kredi kartıyla alır hale geldi. Bu durumda iken, bakanlarımız özel jetle seyahat ediyor, lüks harcamalar yapıyor" dedi.

Gıda fiyatları uçuyor

Bakırlıoğlu, Türkiye'nin düşük katma değerli ürün ihraç edip yüksek katma değerli ürün ithal ettiğini ve bunun ekonomik dengeleri olumsuz etkilediğini belirtti. Bakırlıoğlu, "Dolar kuru yılbaşından bu yana %9.4, Euro kuru ise %7.6 arttı. Ancak iç piyasadaki fiyat artışları bunun çok üzerinde. Ocak 2024’te 170 lira olan ayçiçek yağı 268 liraya, 59 lira olan 1 kg pirinç 81 liraya, 30 lira olan 500 gramlık çay 107 liraya çıktı. Ürettiğimiz ürünler yurtdışında bizden daha ucuza satılıyor. İktidarın yanlış ekonomi politikaları ülkemizin parasını ve emeğini değersizleştirdi" dedi.

Bankaların batık kredileri artıyor

Bakırlıoğlu, bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık kredilerin 1.6 milyar lira artarak 211 milyar liraya ulaştığını belirtti. "Yüksek faiz oranlarına rağmen vatandaş çaresizce borçlanmaya devam ediyor. İç talebi baskılayarak enflasyonu düşürme çabaları işe yaramıyor. Maaşı aldığı gün bitirmek zorunda kalan yurttaşlarımız hızla borçlanmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Temmuz ayında zam beklenmiyor

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının toplamı 66.2 milyar lira artarak 3 trilyon 220 milyar liraya ulaştı. Tüketicilerin bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana 492 milyar lira arttı. Bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesi 181 milyar lira, kredi kartı borç bakiyesi ise 312 milyar liraya ulaştı. Bankalar ve finans kuruluşlarının zamanında tahsil edemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise 446 milyon lira artarak 65.2 milyar lira oldu. Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılması beklenmiyor. Enflasyon şu anda %75, yıl sonu hedefi ise %38. Yüksek enflasyonun 2025 yılında da süreceği açık. Bu durum, sabit ücretlilerin gelir kaybını artırıyor. Asgari ücrete zam yapmayacağız demek, 'borçla geçin' demektir. Vatandaş, mecburen kredi ve kredi kartlarına yönelecek. Yüksek faiz oranları göz önüne alındığında, bireysel iflaslar kaçınılmaz olacaktır. Bir yanda lüks harcamalar, diğer yanda batık krediler ve artan borçlar... Bu ekonomik sistemin sorumluları, derin krize rağmen kendi itibarlarından ödün vermezken, emekliye ve asgari ücretliye 'bütçede para yok' diyorlar" diye aktardı.