CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırloğlu, “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin” dördüncü maddesi üzerine değerlendirmede bulundu. Alibaba'nın lisans bedelinde 20 milyar liralık bir indirim yapılacağını vurgulayan Bakırlıoğlu “Emekliye zam için kaynak var mı yok mu? Bu düzenleme ile 20 milyarlık bir gelirden vazgeçeceğiz. Esasında kaynak var ancak adamına göre kaynak var, herkese kaynak yok. Kime kaynak var? Mesela, Alibaba'ya var ancak emekli hacı babaya kaynak yok” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırloğlu, TBMM Genel Kurulunda görüşülen vergi kanunu yasa teklifiyle ilgili konuştu. Emekli maaşlarının düşüklüğüne dikkat çekti. Türkiye’nin şu anda OECD ülkeleri arasında en fazla gıda enflasyonuna sahip ülke olduğunu vurgulayan Bakırloğlu, “Kamuoyunun son günlerde en çok tartıştığı konulardan bir tanesi, en düşük emekli maaşı. Görüştüğümüz kanun teklifinde de bununla ilgili bir düzenleme var. Buna göre, en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkartılıyor; artış yüzde 25, bütçeye maliyeti 33 milyar lira ve bu artıştan da 3 milyon 700 bin emeklimiz faydalanacak. Peki, emeklimiz aldığı bu 12 bin 500 liralık maaşı nerelere harcıyor? Sağlığa harcayamıyor, eğitime harcayamıyor, konaklamaya harcayamıyor, TÜİK'e göre emeklilerimiz aldıkları bu maaşın yüzde 29'unu gıdaya, yüzde 32'sini konut ve kiraya yüzde 14'ünü de ulaştırmaya harcıyor. Ülkemiz, şu anda OECD ülkeleri arasında en fazla gıda enflasyonuna sahip olan ülke. Bizi listeden çıkarıp, 37 tane OECD ülkesinin gıda enflasyon rakamlarını alt alta topladığımız zaman ancak Türkiye'nin gıda enflasyonu yapıyor, yüzde 71'inci. Dünya genelinde gıda fiyatları düşüyor ama ülkemizde gıda fiyatları artıyor. Şimdi ‘Gıda enflasyonu yüzde 71 diyorsunuz. Öbür taraftan da emekliye yüzde 25 zam yapıyorsunuz. O zaman soruyoruz: Bu hak mıdır, reva mıdır?” diye sordu.

“Emekli aylığına yaptığınız zam kira artışına yetmiyor”

TÜİK'e göre Türkiye'de ortalama ev kirasının 5 bin 850 lira olduğunu söyleyen Bakırlıoğlu “Bugün 5 bin 850 liraya bir ev bulduğunuzu düşünün. Türkiye'de ortalama genelde 12 bin lira civarında ama TÜİK diyor ki ortalama kira: ‘5 bin 850 lira.’ 12.500 bin lira maaş alan bir emekli gitsin, 5 bin 850 liralık bir evde otursun, temmuz ayında da kira artışı gelsin. Şimdi, biz temmuz ayında 10 bin liralık maaşı 12 bin 500 liraya çıkarıyoruz, artış 2 bin 500 lira. Devlet ne diyor? ‘Kira artışı yüzde 65 olacak’ diyor. 5 bin 850 liranın yüzde 65'i, 3 bin 800 lira yapıyor. Yani, bizim emeklimize vermiş olduğumuz zam kira artışını bile karşılamıyor. Yine soruyorum: Bu hak reva mıdır?” ifadelerini kullandı.

“Alibaba’ya adrese teslim düzenleme”

Ahmet Vehbi Bakırloğlu, önceki gün Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifine de değindi. E-ticaret, perakende, internet ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren çokuluslu Çin teknoloji şirketine lisans bedelinde 20 milyar liralık indirim öngörüldüğünü söyledi.

“İktidar temsilcileri bu sefalet ücretinin az olduğunun farkında ama bütçeyi öne sürürerek ‘Ne yapalım, elimizden gelen budur, kaynak yok.’ diyorlar. Acaba hakikaten de kaynak yok mu?” diye soran Bakıroğlu, şunları söyledi:

“Mesela, bu vergi paketinde birtakım istisnaları kaldırarak, birtakım vergi oranlarını artırarak, yeni vergiler getirerek 200 milyar liralık bir kaynak ortaya çıkıyor. E, peki, kaynak var mı, yok mu? Alın size 200 milyar liralık bir kaynak, elinizden tutan mı var? Daha da geriye gitmeye gerek yok. Dün, Sanayi Komisyonu’nda bir ticaret kanun teklifi konuşuldu. Orada dünya devi Alibaba'ya özel bir adrese teslim bir düzenleme yapıldı. Buna göre Alibaba'nın lisans bedelinde 20 milyar liralık bir indirim gerçekleşmesi ön görülüyor. Yani bizler elimizi kolumuzu kaldırıp indirerek 20 milyarlık bir gelirden vazgeçmiş olacağız. Şimdi, ben yine sormak istiyorum: Kaynak var mı yok mu? Esasında kaynak var ancak adamına göre kaynak var, herkese kaynak yok. Kime kaynak var? Mesela, Alibaba'ya var ancak emekli hacı babaya kaynak yok.”